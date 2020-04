H. Maas a B. Gates kritizovali Trumpa za zastavenie platieb pre WHO

Londýn 15. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates v stredu kritizovali amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s jeho nariadením zastaviť platby pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Informovali o tom agentúra AFP a stanica Sky News.



Zastavenie zdrojov financií pre WHO v období krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 je podľa Gatesa naozaj nebezpečné. "Ich činnosť spomaľuje šírenie Covidu-19 a ak sa táto činnosť zastaví, nedokáže ich nahradiť nijaká iná organizácia," napísal Gates na Twitteri. Svet teraz WHO potrebuje viac než kedykoľvek predtým.



Gates je spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a jeden z najbohatších ľudí na svete.



"Obvinenia nepomôžu. Vírus nepozná žiadne hranice," napísal Maas na Twitteri. Dodal, že "proti Covidu-19 musíme spolupracovať" a jednou z najlepších investícii je podľa neho posilniť OSN a podfinancovanú WHO napríklad prostredníctvom vývoja a distribúcie testov a vakcín.



Prezident Trump v stredu oznámil, že zadržanie platieb pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) nariadil pre jej nezvládnutie situácie okolo epidémie nového koronavírusu.



Prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že WHO "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť vzatá na zodpovednosť".



Trump organizáciu WHO takisto obvinil, že podporovala šírenie "dezinformácií" o víruse zo strany Číny v období po vypuknutí nákazy v čínskom meste Wu-chan. Prvé prípady nákazy tam zaznamenali koncom decembra 2019.



Generálny tajomník OSN António Guterres v reakcii na Trumpove slová povedal, že "teraz nie je čas" na zníženie rozpočtu WHO či inej humanitárnej organizácie v čase boja proti koronavírusu.



Čína v stredu vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" rozhodnutím Spojených štátov, ktoré chcú platby pre WHO pozastaviť. Peking zároveň vyzval Washington, aby si v čase pandémie splnil svoje záväzky.



USA spolu s Čínou patria medzi najväčších prispievateľov do WHO, pripomína Sky News.