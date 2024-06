Haag: Ulicu, kde sídli ruské veľvyslanectvo, po Navaľnom nepremenujú

Brusel/Amsterdam 4. júna (TASR) - Mestská rada v Haagu, v ktorom sídli holandská vláda a tiež veľvyslanectvá iných krajín, zamietla žiadosť občanov o premenovanie ulice, kde sídli ruské veľvyslanectvo, na počesť zosnulého vodcu ruskej opozície Alexeja Navaľného. Na utorňajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Podľa informácií DutchNews.nl okolo 86.000 ľudí podpísalo online petíciu požadujúcu zmenu názvu ulice, kde sídli veľvyslanectvo Ruskej federácie z Ulice Andriesa Bickerwega na Ulicu Alexeja Navaľného. Petícia vznikla po smrti Navaľného v sibírskom väzenskom tábore vo februári tohto roka.



Lissa Holmanová, iniciátorka uvedenej petície, pre médiá uviedla, že 47-ročný bývalý právnik bol "hrdinom našej doby", lebo sa odvážil vystúpiť proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Mestská rada svoje odmietavé rozhodnutie zdôvodnila tým, že dodržiava zásadu nepomenovávať ulice po ľuďoch, ktorí sú mŕtvi menej ako desať rokov, pričom ulice so staršími názvami bývajú premenovávané len v "najnaliehavejších prípadoch".



Členovia rady okrem toho upozornili, že zmena názvu ulice by sa dotkla aj ostatných obyvateľov a podnikov na tejto adrese, pričom na tej istej ulici sídli aj veľvyslanectvo Azerbajdžanu.



"Tento administratívny zásah by mal veľký dosah, čo by viedlo k finančným a iným možným námietkam," uviedla mestská rada v písomnej odpovedi na občiansku petíciu.