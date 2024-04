Haarec: Hamas predložil protinávrh k dohode o výmene rukojemníkov

Tel Aviv 15. apríla (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas predstavilo sprostredkovateľom protinávrh k dohode o rukojemníkoch v rámci nepriamych vyjednávaní týkajúcich sa vojny v Pásme Gazy. V noci na pondelok to uviedol izraelský denník Haarec, TASR informuje podľa agentúry DPA.



Návrh Hamasu zahŕňa len prepustenie izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov z izraelských väzníc a postupné stiahnutie izraelských jednotiek z pásma Gazy po 42 dňoch prímeria, spresnil denník s odvolaním sa na palestínske a arabské zdroje.



Hamas predtým odmietol kompromisný návrh zo strany Spojených štátov, ktorý predvídal prepustenie 40 rukojemníkov výmenou za 900 palestínskych väzňov počas šesťtýždňového prímeria.



Podľa Haarecu protinávrh Hamasu požaduje, aby izraelská armáda ukončila boje v počiatočnej šesťtýždňovej fáze a stiahla sa z centier miest. Súčasne by bol vysídleným Palestínčanom umožnený návrat do severnej časti Pásma Gazy. Počas tohto obdobia by Hamas pátral po všetkých rukojemníkoch v bojmi zničenej oblasti a zistil by, v akom sú stave, píše DPA.



V druhej fáze by sa izraelská armáda stiahla späť na územie Izraela. Len vtedy by sa začala výmena izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov, uvádza sa v návrhu Hamasu.



Za každého izraelského civilistu by musel Izrael podľa návrhu prepustiť 30 palestínskych väzňov. Za každého izraelského vojaka by sa na slobodu dostalo až 50 Palestínčanov vrátane 30, ktorí si odpykávajú doživotné väzenie.



Izraelskí vojaci a mŕtvi rukojemníci by boli vydaní v tretej, konečnej fáze po ukončení blokády Pásma Gazy izraelskou armádou a po začatí rekonštrukcie v oblasti, cituje DPA.



Izrael predtým odhadoval, že nažive zostáva len menej než sto z približne 130 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. V súčasnosti však existujú obavy, že mŕtvych rukojemníkov by mohlo byť oveľa viac.



Izrael si však chce udržať možnosť pokračovať v bojoch v Gaze aj po vypršaní prímeria.