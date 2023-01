Haavisto: Fínsko chce do NATO vstúpiť spolu so Švédskom

Helsinki 30. januára (TASR) - Fínsko chce do Severoatlantickej aliancie vstúpiť spoločne so Švédskom a stále verí, že sa to aj podarí. Povedal to v pondelok fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto v reakcii na víkendové vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že Ankara by mohla schváliť vstup Fínska, avšak bez Švédska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obe škandinávske krajiny potrebujú súhlas všetkých 30 členských štátov NATO vrátane Turecka. Ich žiadosti o vstup neschválilo ani Maďarsko – tamojší premiér Viktor Orbán však prisľúbil, že parlament ich odsúhlasí vo februári.



Erdogan Švédsku vyčíta, že poskytuje útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú vníma Ankara aj jej západní spojenci ako teroristickú organizáciu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok uviedol, že Turecko môže odobriť členstvo Fínska v NATO ešte pred schválením žiadosti Švédska, ak s tým budú Aliancia i obe tieto škandinávske krajiny súhlasiť. Čavušoglu označil žiadosť Fínska za "menej problematickú" než tú švédsku.