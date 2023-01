Haavisto: Fínsko musí zvážiť vstup do NATO bez Švédska

Helsinki 24. januára (TASR) - Fínsko musí zvážiť vstup do NATO bez Švédska. Povedal to v utorok fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Musíme prehodnotiť situáciu, či sa nedeje niečo, čo by z dlhodobého hľadiska Švédsku zabránilo posunúť sa vpred," povedal Haavisto. Dodal však, že na takéto rozhodnutie je ešte priskoro a spoločná žiadosť oboch severských krajín je aj naďalej "prvou možnosťou".



Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok kritizoval víkendové protiislamské a prokurdské protesty v Štokholme. Odsúdil predovšetkým pálenie Koránu počas demonštrácie zorganizovanej protiislamským politikom Rasmusom Paludanom a označil to za urážku moslimov.



Erdogan kritizoval švédske úrady, že takúto demonštráciu povolili. Dodal, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, "nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO".