Habeck:Demokratické strany musia dokázať, že sú schopné riešiť problém

Berlín 23. januára (TASR) - Demokratické strany v Nemecku musia preukázať schopnosť riešiť problémy a pragmaticky robiť kompromisy, aby zmiernili vzostup krajnej pravicovej Alternatíva pre Nemecko (AfD). Uviedol to v utorok nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ako demokratická väčšina musíme dokázať, že sme schopní riešiť problémy v rámci slobodnej a otvorenej demokracie," povedal vicekancelár na podujatí organizovanom denníkom Handelsblatt.



Habeck, predstaviteľ strany Zelených, tiež uviedol, že politika nemôže byť oveľa "hlúpejšia" ako tvrdenie, že Nemecko by malo opustiť EÚ a európsky jednotný trh. Nepriamo tak reagoval na vyjadrenie spolupredsedníčky AfD Alice Weidelovej v rozhovore pre noviny Financial Times (FT), že Nemecko by v budúcnosti mohlo nasledovať príklad Británie a usporiadať referendum o odchode z EÚ.



Scenár o "dexite", teda vystúpení Nemecka z Európskej únie, by podľa Weidelovej prichádzal do úvahy v prípade, ak sa krajnej pravici nepodarí presadiť výrazné reformy fungovania Únie.



Prieskumy verejnej mienky dlhodobo ukazujú, že veľká väčšina Nemcov podporuje Európsku úniu a nemá záujem o vystúpenie z nej. Británia odišla z EÚ po referende o brexite z júna 2016.



V Nemecku, najmä v jeho východnej časti, v posledných mesiacoch narástli preferencie AfD. Deje sa tak pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.