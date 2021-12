Habeck: Nemecko možno nedosiahne do 2 rokov svoje klimatické ciele

Na archívnej snímke zo 7. decembra 2021 Spolupredseda nemeckej Strany Zelených a dezignovaný nemecký minister hospodárstva a ochrany klímy Robert Habeck (vpravo), dezignovaný nemecký kancelár Olaf Scholz (vľavo) a predseda Slobodnej demokratickej strany (FDP), dezignovaný nemecký minister financií Christian Lindner (uprostred) pózujú po podpisuje koaličnej zmluvy novej nemeckej vlády. Foto: TASR/AP

Berlín 29. decembra (TASR) - Nemecká vláda možno najbližšie dva roky nesplní svoje záväzky v oblasti klímy, uviedol spolkový vicekancelár a minister hospodárstva a ochrany klímy Robert Habeck. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.povedal spolupredseda strany Zelených v rozhovore pre štvrtkové vydanie týždenníka Die Zeit.povedal Habeck v súvislosti so snahami o znižovanie emisií skleníkových plynov.Nová nemecká vláda kancelára Olafa Scholza, zložená zo sociálnych demokratov, Zelených a liberálov, sa ujala moci len začiatkom decembra.Koaličná zmluva novej vlády podľa Habecka otvára "mnoho príležitostí" na znižovanie emisií CO2 v budúcnosti, ak by sa aj v nasledujúcich rokoch nepodarilo dodržať stanovené ciele v doprave, poľnohospodárstve či energetike.Všetci ministri sú podľa vicekancelára odhodlaní udržať globálne otepľovanie na úrovni maximálne 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám z obdobia pred priemyselnou revolúciou v súlade s parížskou klimatickou dohodou.Podľa Habecka to znamená, že v Nemecku budú musieť vyrásť veterné turbínyKaždý rok by malo v krajine pribudnúť 1000 až 1500 nových turbín, dodal Habeck s tým, že v ostatných rokoch bolo postavených ročne "sotva 450".Nová nemecká vláda má tiež ambíciu, aby sa do konca tohto desaťročia až 80 elektriny vyrábalo z obnoviteľných zdrojov. Ako však poznamenáva Habeck,