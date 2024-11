Habeck: Nemecko urobilo mnoho chýb v snahe pomôcť Ukrajine

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecko urobilo viacero chýb pri podpore Kyjeva, vrátane príliš neskorého dodania potrebných zbraní po februári 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to v nedeľu nemecký minister hospodárstva a vicekancekancelár Robert Habeck. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nemecko "vždy meškalo" s dodávkami zbraní, povedal Habeck v diskusnej relácii verejnoprávnej televízie ARD. Minister zároveň vyjadril nespokojnosť s oneskorenými dodávkami tankov Leopard a povedal, že situácia sa teraz opakuje v súvislosti s riadenými strelami Taurus.



Minister podporil nedávny telefonát kancelára Olafa Scholza s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý vyvolal ostrú kritiku zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších predstaviteľov. Habeck však zdôraznil, že je dôležité zapojiť sa do diskusií o konflikte s obomi bojujúcimi stranami. Scholzov telefonický rozhovor s Putinom bol prvým za uplynulé dva roky.



Habeck sa vyjadril aj k téme rozpadu vlády, pričom odmietol kritiku, že koalícia sa rozpadla pre egá jej predstaviteľov, píše DPA. Podľa ministra bolo príčinou rozpadu rozhodnutie ústavného súdu o rozpočte na rok 2024. V rámci neho došlo k zákazu čerpania nevyužitých prostriedkov určených na pandémiu ochorenia COVID-19 na iné rozpočtové záležitosti. Podľa Habecka to zabránilo koalícii dosiahnuť pokrok a následne sa "trápila" ďalší rok.