Habeck označil obmedzenie dodávok ruského zemného plynu za útok

Berlín 21. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck označil v utorok obmedzenie dodávok ruského zemného plynu za hospodársky útok na Nemecko. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky týždenníka Die Zeit.



"Redukcia dodávok cez (plynovod) Nord Stream 1 sa rovná útoku na nás," povedal Habeck na konferencii nemeckého priemyslu.



Ruský koncern Gazprom minulý týždeň oznámil, že obmedzí dodávky plynu do Nemecka z dôvodu zdržania opráv. Nemecká vláda však rozhodnutie tejto plynárenskej spoločnosti označila za politické, píše AFP. Nemecko, Rakúsko a Holandsko sa v reakcii rozhodli opätovne uviesť do prevádzky uhoľné elektrárne s cieľom znížiť svoju spotrebu plynu. Nemecko takisto začalo plniť zásobníky zemného plynu.



Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Habecka usiluje vytvoriť na európskych trhoch s plynom chaos odstavením dodávok do Poľska, Bulharska a ďalších európskych krajín. Nemecký minister požadoval diverzifikáciu zásob surovín a energie s cieľom dosiahnuť čiastočnú nezávislosť od škodlivých zámerov svetových diktátorov.