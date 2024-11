Nemecký minister Habeck vyzval ľudí, aby nestrácali vieru v demokraciu

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva a vicekancekancelár Robert Habeck vyzval vo štvrtok svojich spoluobčanov, aby napriek súčasnej politickej kríze v krajine naďalej verili v demokraciu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Nepochybujte o sile tejto krajiny. Už sme prekonali aj úplne iné prekážky," uviedol tento kľúčový člen koaličnej strany Zelených, vo vyhlásení, ktoré zverejnilo jeho ministerstvo na platforme X. "Nepochybujte o demokracii," dodal.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera, ktorý je aj predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP). Odvolanie zdôvodnil tým, že Lindner viackrát sklamal jeho dôveru a miesto hľadania kompromisov v záujme občanov sa v snahe zaistiť prežitie svojej strany "zameriaval na vlastnú klientelu".



FDP po jeho odvolaní oznámila, že sťahuje všetkých svojich ministrov z tzv. semaforovej trojkoalície zloženej okrem nej zo Scholzových sociálnych demokratov (SPD) a podnikateľsky orientovaných liberálov a Zelených. Koalícia bola už dlhšie hlboko rozdelená v otázke ekonomického smerovania krajiny. FDP po svojom stiahnutí oznámila, že sa bude v parlamente do konca volebného obdobia správať aj naďalej konštruktívne.



Minister Habeck v stredu tiež priznal, že hádky medzi koaličnými partnermi narúšali dôveru verejnosti vo vládu a jej politiku. "Bola to nepopulárna vláda," povedal. Napriek tomu sa domnieval, že jej rozpadu sa dalo predísť. Habeck dodal, že si teraz bude ďalej - až do konca volebného obdobia - plniť svoje povinnosti najlepšie, ako vie.



Kancelár Scholz v stredu tiež informoval, že 15. januára bude Spolkový snem (Bundestag) hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde. Očakáva sa, že Scholz ho prehrá. Ak by sa tak stalo, mohol by následne požiadať spolkového prezidenta o rozpustenie Bundestagu, čím by sa uvoľnila cesta predčasným voľbám. Tie by sa mohli uskutočniť najneskôr koncom marca 2025.