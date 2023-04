Habeck žiada sankcie voči krajinám, ktoré z Ruska dovážajú urán

Kyjev 5. apríla (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck žiada sankcie voči krajinám, ktoré získavajú z Ruska urán pre svoje jadrové elektrárne. Takisto chce prísnejšiu kontrolu vyvážaného tovaru. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Sankcie musia byť podľa jeho slov zavedené, aj keď to bude predstavovať zmeny pre krajiny, ktoré urán z Ruska využívajú.



Habeck tiež žiada prísnejšie presadzovanie sankcií. "Máme presné údaje, že súčasné sankcie sú obchádzané, obchádzané cez tretie krajiny," povedal počas návratu z Ukrajiny. Obchádzanie sankcií označil za neprijateľné a za oslabovanie úsilia o ukončenie vojny.



Pripomenul tiež svoje návrhy z februára tohto roka o sankciách vrátane kontrol v oblasti tovarov, ktoré môžu byť použité vo vojne. Spoločnosti by museli potvrdiť miesto určenia, aby sa cez utajené kanály nedostal na Donbas na východe Ukrajiny. Ak spoločnosti v krajinách mimo EÚ nezákonne dodávali tovar Rusku, musia podľa jeho slov počítať so sankciami.



To všetko by malo byť zahrnuté v ďalšom sankčnom balíku EÚ.



Európska únia od začiatku invázie na Ukrajinu prijala proti Rusku viacero balíkov sankcií. V poradí desiaty z februára obmedzuje vývoz tovarov s tzv. dvojakým využitím. Ide napríklad o približne 50 elektronických súčiastok, ktoré sa môžu použiť aj v zbraňových systémoch, dronoch, raketách či vrtuľníkoch.



Habeck bol na navštíve Ukrajiny od pondelka. Vo videu na Twitteri oznámil, že v spoločnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navštívil viaceré miesta postihnuté vojnou.