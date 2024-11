Habeck:Nemecko musí po víťazstve Trumpa prevziať vedúcu úlohu v Európe

Berlín 10. novembra (TASR) – Po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA musí Nemecko zaujať silnú vedúcu úlohu v Európe, uviedol v sobotu nemecký vicekancelár Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Aby bola Európa silná, musí sa môcť spoľahnúť na Nemecko," povedal politik zo strany Zelených, ktorý je tiež ministrom hospodárstva. "V nedávnej minulosti to tak vždy nebolo. Nemecko sa napriek varovaniam našich priateľov príliš často vydávalo vlastnou cestou," uviedol s tým, že Nemecko musí po fáze pasivity znova prevziať vedúcu zodpovednosť.



Habeck sa vyjadril deň po oznámení, že bude kandidátom Zelených na kancelára v predčasných voľbách, očakávaných po rozpade vládnej koalície kancelára Olafa Scholza. Krajiny Európskej únie sa tiež pripravujú na návrat Trumpa do Bieleho domu, ktoré môže mať vážne dôsledky pre obchod a bezpečnosť, konštatuje DPA.



Podľa nemeckého vicekancelára nie sú Nemecko a Európa úplné závislé od Spojených štátov. "Aj oni potrebujú nás – ako spojenca v NATO a partnera v ekonomickej politike," zdôraznil. "Vnútorný trh Európy je rovnako dôležitý pre USA. Keď sa Trump... vyhráža, nemusíme sa hneď skrývať do kríkov," dodal Habeck s tým, že Európa sa musí usilovať o spoluprácu s USA, nie je však bezbranná voči krokom Washingtonu.