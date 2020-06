Haberová:Vojská USA sú v Európe na obranu transatlantickej bezpečnosti

Washington 16. júna (TASR) - Americké vojská sú v Európe na obranu transatlantickej bezpečnosti a na to, aby pomáhali chrániť záujmy Spojených štátov aj inde vo svete. Vyhlásila to v pondelok veľvyslankyňa Nemecka v USA Emily Haberová po tom, čo americký prezident Donald Trump potvrdil plány na zníženie počtu amerických vojakov rozmiestnených na území Nemecka na 25.000. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Naša spolupráca vo vojenských a bezpečnostných záležitostiach bola vždy veľmi úzka a taká aj zostane," povedala Haberová na virtuálnom podujatí americkej neziskovej výskumnej organizácie Rada pre zahraničné vzťahy (CFR).



"Americkí vojaci... tam nie sú na to, aby bránili Nemecko. Sú tam, aby bránili transatlantickú bezpečnosť... Sú tam aj na ochranu amerických záujmov v Afrike a Ázii," uviedla Haberová.



Trump v pondelok v Bielom dome svoje rozhodnutie stiahnuť časť amerických vojakov z Nemecka zdôvodnil tým, že Nemecko nedáva do NATO dostatok prostriedkov na obranu.



"Nemecko je neplatičom, roky je neplatičom a dlhuje NATO miliardy dolárov, čo musí zaplatiť. Takže my chránime Nemecko a Nemecko je neplatičom. To nedáva zmysel," povedal Trump.



Trump novinárom povedal, že na nemeckom území je v súčasnosti umiestnených až 52.000 príslušníkov armády USA. Podľa amerického ministerstva obrany (Pentagón) je v Nemecku trvale umiestnených 34.000-35.000 príslušníkov amerických ozbrojených síl, rotácia jednotiek však môže spôsobiť, že dočasne ich je tam až do 50.000, vysvetlila agentúra AFP.



Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií. Trump opakovane obvinil európske členské štáty NATO z neplnenia si záväzkov, podľa ktorých by mali na obranu vynakladať minimálne dve percentá HDP.



Trump sa posťažoval aj na to, že Nemecko z prítomnosti amerických vojakov profituje. "Sú to dobre platení vojaci. Žijú v Nemecku, v Nemecku míňajú obrovské množstvo peňazí. Všade v okolí týchto základní je to pre Nemecko veľmi prosperujúce. Takže Nemecko tým získava," dodal.