HACKER: Dostal sa k údajom o viac než milióne bankových účtov
Neznámy aktér využíval na prístup k súboru národných bankových účtov ukradnuté prihlasovacie údaje nemenovaného úradníka.
Autor TASR
Paríž 18. februára (TASR) - Hacker získal od konca januára tohto roka neoprávnený prístup k databáze s údajmi o približne 1,2 milióna bankových účtoch vo Francúzsku. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo hospodárstva s tým, že vlastníci týchto účtov dostanú v najbližších dňoch upozornenie. Úrady po zistení úniku údajov prijali opatrenia, aby zastavili hackera a zabránili odcudzeniu informácií. Informovala o tom agentúra AFP.
Neznámy aktér využíval na prístup k súboru národných bankových účtov ukradnuté prihlasovacie údaje nemenovaného úradníka. Podľa ministerstva si mohol prezerať časti databázy všetkých účtov otvorených vo francúzskych finančných domoch, ktoré obsahujú čísla bankových účtov, mená majiteľov, adresy a v niektorých prípadoch aj daňové identifikačné čísla.
Prístup však hackerovi neumožňoval overovať stav bankových účtov ani vykonávať transakcie, podotklo pre AFP francúzske generálne riaditeľstvo verejných financií DGFiP.
Vo veci bolo podané trestné oznámenie a informovaný francúzsky nezávislý úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov (CNIL). Vlastníkom približne 1,2 milióna účtov príde v nasledujúcich dňoch správa, že mohlo dôjsť k preniknutiu do ich údajov. Banky majú tiež nabádať svojich klientov, aby boli maximálne opatrní.
