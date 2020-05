Hackeri hrozia zverejnením dokumentov o Trumpovi, žiadajú výkupné

Washington 16. mája (TASR) - Skupina hackerov hrozí zverejnením ukradnutých dokumentov týkajúcich sa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Požaduje pritom výkupné vo výške 42 miliónov dolárov (39 miliónov eur), informovala v sobotu americká televízia NBC.



Za hrozbou podľa nej stojí známa skupina kyberzločincov, ktorej sa podarilo odcudziť veľké množstvo dokumentov od veľkej newyorskej právnickej firmy Grubman Shire Meiselas & Sacks.



Skupina svoju hrozbu podporila aj zverejnením rozsiahleho súboru ukradnutých dokumentov. NBC do niektorých z nich nahliadla a domnieva sa, že sú zrejme autentické.



Televízia však zdôraznila, že hackeri neposkytli dôkaz o tom, že skutočne disponujú dokumentmi, ktoré by mohli skompromitovať Donalda Trumpa. Uvedená právnická firma totiž tvrdí, že súčasný šéf Bieleho domu jej klientom nikdy nebol.



"Ďalšia osoba, o ktorej zverejníme dokumenty, je Donald Trump. Aktuálne (v USA) prebieha volebná kampaň a my sme včas objavili obrovskú kopu špinavej bielizne. A vy voliči, by ste ho po tom, čo zverejníme, určite nechceli vidieť ako prezidenta," uviedli na svojom blogu hackeri.



Skupina pri svojich útokoch využíva škodlivý vydieračský program, tzv. ransomware, za pomoci ktorého šifruje dáta v cudzích počítačových systémoch. Za ich odblokovanie potom od obetí požaduje výkupné.



Podľa NBC tento hackerský gang zvykne skutočne zverejňovať pravé dokumenty. Momentálne však nič nenasvedčuje tomu, že naozaj disponuje dokumentmi, ktoré by mohli skompromitovať Trumpa a môže ísť len o spôsob, ako získať milióny dolárov od renomovanej právnickej firmy.



Postihnutá spoločnosť zdôraznila, že pri riešení vzniknutej situácie spolupracuje s americkými federálnymi úradmi a s poprednými svetovými expertmi.