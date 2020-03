Hackeri napadli psychiatrickú nemocnicu Kosmonosy

Praha 31. marca (TASR) - Psychiatrickú nemocnicu v meste Kosmonosy pri Mladej Boleslavi ochromil koncom minulého týždňa kybernetický útok. Počítačová sieť v nemocnici nefunguje, no starostlivosť o pacientov nie je ohrozená, píše spravodajský web ČT24.



Vírus napadol počítače v nemocnici v piatok, pričom sa očakáva, že ich sprevádzkujú najskôr v stredu. Namiesto počítačov tak zamestnanci dočasne používajú papiere a ceruzky.



Kybernetický útok zasiahol v polovici marca aj Fakultnú nemocnicu v Brne, ktorá postupne vymieňa pevné disky a opätovne spúšťa do prevádzky jednotlivé počítače.



Česká vláda len nedávno prijala novelu zákona o Vojenskom spravodajstve, ktorá dáva tajnej službe právomoci chrániť krajinu v kyberpriestore, a to vrátane použitia útočných akcií proti hackerom a kybernetickým útokom.