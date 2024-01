Hackeri s väzbami na Rusko prenikli do e-mailov manažérov Microsoftu

San Francisco 20. januára (TASR) — Americká softvérová firma Microsoft v piatok oznámila, že hackeri napojení na ruskú zahraničnú tajnú službu SVR prenikli do e-mailových účtov niektorých jej popredných manažérov a zamestnancov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by boli ovplyvnené zákaznícke účty, produkčné systémy, zdrojové kódy alebo systémy umelej inteligencie, uviedli v sobotu agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na stanovisko zverejnené na blogu Microsoftu.



Podľa Microsoftu útok vykonala skupina Midnight Blizzard, známa aj ako Nobelium. Od novembra 2023 hackeri skúšali heslo na mnohých účtoch firmy, až uspeli pri starom testovacom konte.



To im umožnilo preniknúť do iných e-mailových účtov. Podarilo sa im tiež stiahnuť prílohy niektorých mailov. Útok objavil bezpečnostný tím Microsoftu 12. januára a následne ho zastavil.



Vyšetrovanie ukázalo, že hackeri v e-mailových účtoch pôvodne hľadali informácie o sebe.



Skupina Midnight Blizzard sa podľa Microsoftu zameriava predovšetkým na vlády, diplomatické misie, mimovládne organizácie a poskytovateľov IT služieb v USA a Európe.



Microsoft nekonkretizoval, koľko zamestnaneckých účtov bolo ovplyvnených, no zdôraznil, že ide o „veľmi malé percento“. K 30. júnu mala spoločnosť okolo 221.000 zamestnancov, poznamenala DPA.