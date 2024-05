Hackeri sa nabúrali do databázy s osobnými údajmi britských vojakov

Londýn 7. mája (TASR) - Databáza obsahujúca osobné údaje vojenského personálu britského ministerstva obrany bola terčom pomerne rozsiahleho hackerského útoku. V utorok o tom informovala britská televízia Sky News.



Britské ministerstvo obrany nateraz medializované správy nekomentovalo. Predpokladá sa, že sa k tomu vyjadrí minister obrany Grant Shapps, ktorý by mal v utorok vystúpiť v parlamente.



Sky News pripustila, že vláda zrejme nebude menovať krajinu zapletenú do počítačového útoku. Podľa televízie sa predpokladá, že by ňou mohla byť Čína, správa však neuvádza, z čoho vychádza tento jej predpoklad.



Podľa informácií, ktoré má k dispozícii stanica BBC, hackeri získali prístup k databáze spravovanej externým dodávateľom a archivujúcej výplatné pásky a čísla bankových účtov vojakov a niektorých veteránov britských pozemných, námorných a vzdušných síl. Ide o doklady predkladané daňovej správe.



Británia v marci obvinila hackerov blízkych čínskej vláde z útoku na britský volebný úrad a pokusu o preniknutie do e-mailových účtov britských zákonodarcov, ktorí boli kritickí voči Číne. K týmto počítačovým útokom dochádzalo v rokoch 2021 a 2022.



Čínske veľvyslanectvo v Londýne vtedy tieto útoky označilo za vymyslené.