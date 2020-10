Hackeri ukradli milióny dolárov Republikánskej strane vo Wisconsine

Madison 28. októbra (TASR) - Hackeri ukradli z účtu americkej Republikánskej strany v štáte Wisconsin 2,3 milióna dolárov, ktoré mali byť využité v kampani Donalda Trumpa v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Pre agentúru AP to vo štvrtok povedal predseda Republikánskej strany Wisconsinu Andrew Hitt.



Strana 22. októbra spozorovala na svojom bankovom účte podozrivú aktivitu a o deň na to kontaktovala Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý momentálne prípad vyšetruje, uviedol Hitt.



Hovorca FBI Leonard Peace dosiaľ záležitosť nekomentoval.



"Niet pochýb, že Republikánska strana v štáte Wisconsin je vzhľadom na svoju finančnú situáciu momentálne v nevýhode," dodal Hitt. Ukradnuté peniaze strana plánovala použiť v posledných dňoch kampane.



Hitt ďalej uviedol, že hackeri manipulovali s faktúrami od štyroch firiem, ktorým strana zaplatila za rozosielanie predvolebných emailov a propagačných materiálov v prospech Trumpovho zvolenia, ako napríklad šiltoviek, ktoré strana plánovala rozdať Trumpovým podporovateľom.



Tieto faktúry hackeri pozmenili tak, aby vyzerali, že ich strana uhradila. "Peniaze sa však namiesto zákazníkov dostali do rúk hackerom," uzavrel Hitt. Podľa jeho vyjadrení hackerské útoky začali pokusom o tzv. phishingový podvod.



Trump v roku 2016 vo Wisconsine vyhral o necelých 23.000 hlasov a aj tento rok zohrá Wisconsin, ktorý patrí medzi štáty s najvyšším počtom stranícky nevyhranených voličov, v prezidentských voľbách kľúčovú rolu. Trump v piatok plánuje Wisconsin navštíviť už po tretí raz za uplynulý týždeň. Rovnako sa to chystá urobiť aj demokratický kandidát Joe Biden.