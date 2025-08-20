Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hackeri v Belgicku prenikli k údajom klientov operátora Orange

Podľa spoločnosti však neprenikli k tzv. kritickým dátam, ako sú heslá, e-mailové adresy, bankové či finančné údaje.

Autor TASR
Brusel 20. augusta (TASR) - Belgický telekomunikačný operátor Orange Belgicko v stredu oznámil, že hackeri získali ešte koncom júla prístup k údajom 850.000 jeho klientov. Podľa spoločnosti však neprenikli k tzv. kritickým dátam, ako sú heslá, e-mailové adresy, bankové či finančné údaje, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Hackeri získali prístup k jednému z našich IT systémov, ktorý obsahoval nasledujúce údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, číslo SIM karty, PUK kód a plán platieb,“ informuje operátor. „Hneď ako sme to zistili, naše tímy zablokovali prístup k postihnutému systému a sprísnili bezpečnostné opatrenia,“ dodal.

Belgická pobočka francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Orange uviedla, že upozornila príslušné orgány. Svojich klientov, ktorých údajov sa kybernetický útok týka, upovedomí prostredníctvom e-mailu aj SMS správy. „Odporúčame im, aby zostali ostražití voči akejkoľvek podozrivej komunikácii,“ dodala.
