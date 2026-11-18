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Hackeri v Bulharsku kradli od roku 2021 úradné dokumenty
Bulharská prokuratúra už prešetruje zodpovednosť úradov za hackerský útok.
Autor TASR
Sofia 18. novembra (TASR) - Bulharská vláda v stredu oznámila, že odhalila dlhodobú kybernetickú špionáž, v rámci ktorej hackeri od roku 2021 z vládnych sietí získali milióny úradných dokumentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ide o najdlhšiu a najrozsiahlejšiu zdokumentovanú kybernetickú špionáž namierenú proti bulharským úradom,“ uviedol minister inovácií a digitálnej transformácie Ivan Vasilev. Hackeri mali podľa jeho vyjadrenia prístup k systémom štátnych úradov na zdieľanie dokumentov, odkiaľ ukradli viac ako 62 miliónov strán údajov. Podľa jeho slov však nič nenasvedčuje, že sa dostali na tzv. temný web (dark web).
„Zistili sme, že niekoľko medzinárodných hackerských skupín nadobudlo prístup k bulharským systémom v roku 2021,“ ozrejmil bez toho, aby špecifikoval konkrétne krajiny zapojené do operácie. Išlo aj o citlivé údaje opisujúce fungovanie bulharských štátnych inštitúcií, skonštatoval minister.
Bulharská prokuratúra už prešetruje aj zodpovednosť úradov za hackerský útok. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy, že by boli ohrozené osobné údaje bulharských občanov,“ zdôraznil Vassilev.
Bulharsko odhalilo útok v auguste prostredníctvom nového monitorovacieho bezpečnostného systému vládnych sietí.
Hackeri v roku 2019 prenikli do bulharského Národného daňového úradu (NRA) a vykradli obrovskú databázu obsahujúcu daňové, sociálne, príjmové a iné záznamy týkajúce sa miliónov ľudí, pripomína AFP. Útočníci zaslali časť týchto údajov bulharským médiám.
„Ide o najdlhšiu a najrozsiahlejšiu zdokumentovanú kybernetickú špionáž namierenú proti bulharským úradom,“ uviedol minister inovácií a digitálnej transformácie Ivan Vasilev. Hackeri mali podľa jeho vyjadrenia prístup k systémom štátnych úradov na zdieľanie dokumentov, odkiaľ ukradli viac ako 62 miliónov strán údajov. Podľa jeho slov však nič nenasvedčuje, že sa dostali na tzv. temný web (dark web).
„Zistili sme, že niekoľko medzinárodných hackerských skupín nadobudlo prístup k bulharským systémom v roku 2021,“ ozrejmil bez toho, aby špecifikoval konkrétne krajiny zapojené do operácie. Išlo aj o citlivé údaje opisujúce fungovanie bulharských štátnych inštitúcií, skonštatoval minister.
Bulharská prokuratúra už prešetruje aj zodpovednosť úradov za hackerský útok. „V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy, že by boli ohrozené osobné údaje bulharských občanov,“ zdôraznil Vassilev.
Bulharsko odhalilo útok v auguste prostredníctvom nového monitorovacieho bezpečnostného systému vládnych sietí.
Hackeri v roku 2019 prenikli do bulharského Národného daňového úradu (NRA) a vykradli obrovskú databázu obsahujúcu daňové, sociálne, príjmové a iné záznamy týkajúce sa miliónov ľudí, pripomína AFP. Útočníci zaslali časť týchto údajov bulharským médiám.