Hackeri z Anonymous Sudan sa Francúzsku vyhrážajú útokmi

Paríž 2. augusta (TASR) - Skupina Anonymous Sudan sa Francúzsku vyhráža vlnou kybernetických útokov. Pristúpi k nim v prípade, že vláda v Paríži podnikne vojenskú intervenciu proti aktérom prevratu v Nigeri. Na svojom webe o tom informoval denník Le Parisien, ktorý dodal, že francúzska vláda odmietla tvrdenia, že chce v Nigeri vojensky zasiahnuť.



Hackerská skupina, ktorá sa špecializuje na útoky na webové stránky inštitúcií a úradov, tvrdí, že je pripravená zmobilizovať svoje virtuálne jednotky proti "francúzskemu imperializmu".



Hackeri z Anonymous Sudan svoju hrozbu zverejnili už v pondelok prostredníctvom svojho obľúbeného komunikačného kanála - šifrovanej platformy na zasielanie správ Telegram.



V ich správe sa píše: "Francúzsko, čo to robíš? Chceš napadnúť Niger? Chceš, aby vás postihol rovnaký osud ako Keňu? Žiadny problém... nikdy sme nemali radi nespravodlivosť".



Le Parisien pripomenul, že táto skupina "proislamistických" hackerov sa vlani v marci dostala na titulné stránky francúzskych novín, keď napadla webové stránky tamojších nemocníc, vysokých škôl a letísk.



Francúzska spravodajská služba DGSI a parížska prokuratúra považovali túto hrozbu za dostatočne závažnú na to, aby sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z "marenia prevádzky automatizovaného systému spracovania dát," dodal denník.



Technický riaditeľ spoločnosti Check Point France Adrien Merveille pre Le Parisien povedal, že skupina Anonymous Sudan svoje hrozby nie vždy uskutočňuje. Upozornil však, že od svojho objavenia sa "na scéne" začiatkom tohto roka preukázali schopnosť uskutočňovať útoky DDoS (na odopretie služby), ktoré "sú viditeľné a majú dôsledky".



Napriek niekoľkým pozoruhodným útokom zostávajú títo útočníci v tieni a nikto nevie, kto stojí za touto organizáciou.



"Ich meno nezaručuje, že majú sídlo v Sudáne. Nemajú zrejme ani žiadne spojenie s kolektívom Anonymous, pretože sú organizovaní so skutočnou hierarchiou a objednávateľmi," zdôrazňuje expert.



Le Parisien napísal, že skupina Anonymous Sudan je blízka proruskej hackerskej skupine Killnet - podporovanej Kremľom -, pričom neváha šíriť svoje inštrukcie k útokom v cyrilike, aby zmobilizovala svoju komunitu pozostávajúcu z desiatok tisíc prívržencov po celom svete.