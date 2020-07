Hackeri získali prístup k účtom známych osobností na Twitteri

Twitterový účet amerického exprezidenta Baracka Obamu, do ktorého prenikli hackeri v stredu 15. júla 2020. Spoločnosť Twitter vo štvrtok večer uviedla, že hackeri získali počas stredajšieho útoku prístup k približne 130 účtom vrátane účtov viacerých prominentných politikov a organizácií, píše agentúra Reuters. Hackerom sa podarilo preniknúť do systému Twitteru odkiaľ získali prístup do účtov viacerých známych osobností - kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena, bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, televíznej osobnosti Kim Kardashianovej, miliardárov Elona Muska, Billa Gatesa, Jeffa Bezosa. Prenikli aj do účtov spoločností Apple či Uber. Ich cieľom bolo zneužiť účty na vylákanie kryptomeny od používateľov. Zasiahnuté profily zverejňovali na Twitteri odkazy, ktoré od ľudí žiadali zaslanie príspevkov v kryptomene bitcoin. Foto: TASR/AP

San Francisco 17. júla (TASR) - Spoločnosť Twitter vo štvrtok večer uviedla, že hackeri získali počas stredajšieho útoku prístup k približne 130 účtom vrátane účtov viacerých prominentných politikov a organizácií, píše agentúra Reuters.Hackerom sa podarilo preniknúť do systému Twitteru odkiaľ získali prístup do účtov viacerých známych osobností - kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena, bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, televíznej osobnosti Kim Kardashianovej, miliardárov Elona Muska, Billa Gatesa, Jeffa Bezosa. Prenikli aj do účtov spoločností Apple či Uber.Ich cieľom bolo zneužiť účty na vylákanie kryptomeny od používateľov. Zasiahnuté profily zverejňovali na Twitteri odkazy, ktoré od ľudí žiadali zaslanie príspevkov v kryptomene bitcoin.Twitter uviedol, že pri vyšetrovaní, ktoré vedie americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), spolupracuje s majiteľmi účtov.FBI uviedla, že útočníci sa dopustili podvodu s kryptomenami. Verejne dostupné údaje uvádzajú, že pri útoku sa im podarilo vylákať kryptomenu v hodnote 100.000 dolárov (87.830 eur).uviedol Twitter vo vyhlásení.