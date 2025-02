Vyšetrovatelia: Hackman, manželka aj ich pes boli už nejaký čas mŕtvi

Gene Hackman počas rozhovoru 24. marca 1972. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Gene Hackman. Foto: TASR/AP

Santa Fe 27. februára (TASR) - Oscarový herec Gene Hackman, jeho manželka i jeden z ich psov boli podľa vyšetrovateľov už nejaký čas po smrti, kým ich telá objavil údržbár v ich dome v Santa Fe v štáte Nové Mexiko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.Deväťdesiatpäťročného Hackmana našli v stredu popoludní mŕtveho v predsieni, zatiaľ čo jeho 63-ročnú manželku Betsy Arakawovú našli v kúpeľni vedľa ohrievača, ozrejmili vyšetrovatelia. Na pulte pri Arakawovej sa nachádzala otvorená nádoba na liečivá a rozsypané tabletky. Podľa hovorkyne polície nič nenasvedčuje tomu, že by osoby utrpeli nejaké zranenia.Spoločnosť New Mexico Gas Co. vykonala revíziu plynového potrubia v dome aj v jeho okolí, no nezistila žiadne problémy. Hasičský zbor nezaznamenal ani známky úniku oxidu uhoľnatého či iných jedovatých látok. Detektív však ozrejmil, že ľudia vystavení úniku plynu či oxidu uhoľnatému nemusia vykazovať známky otravy.Podľa údržbára boli vchodové dvere do domu otvorené, keď v stredu prišiel, aby vykonal rutinnú údržbu, a po nájdení tiel privolal políciu, uviedli vyšetrovatelia. Pracovník a jeden z ďalších zamestnancov ozrejmili, že majiteľov domu vídali iba zriedkavo, pričom naposledy s nimi boli v kontakte pred dvomi týždňami.Polícia uviedla, že mŕtveho nemeckého ovčiaka objavila v kúpeľni neďaleko ženy. Na pozemku sa našli aj ďalšie dva zdravé psy. Hovorca Centra zdravotníckych vied Univerzity v Novom Mexiku pre agentúru AP odmietol uviesť, či sa už stanovila príčina smrti.Hackman bol úspešný herec a prvého Oscara získal za hlavnú úlohu v kriminálnom trileri Francúzska spojka (1971). Ďalšieho Oscara dostal za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo westerne Nezmieriteľní (1992) v réžii Clinta Eastwooda.Bol tiež známy vďaka úlohe Lexa Luthora vo filmoch o Supermanovi z prelomu 70. a 80. rokov. Jeho 63-ročná manželka Betsy Arakawová pôsobila ako klasická klaviristka.