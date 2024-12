HÁDKA KTORÁ SKONČILA SMRŤOU: Z dvoch bratov to prežil len jeden

Hamburg 31. decembra (TASR) - Jednu obeť si vyžiadala hádka bratov, ktorá prerástla do fyzickej potýčky v meste Flensburg na severe Nemecka, uviedla v pondelok tamojšia polícia. TASR informuje podľa správ agentúry DPA a denníka Bild.



K incidentu medzi dvoma bratmi vo veku 50 a 44 rokov došlo ešte v noci na nedeľu, keď medzi nimi vypukla hádka. Mladší z mužov následne bodol nožom staršieho brata do krku. Ten svojim zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol.



Políciu zalarmoval tretí, najstarší brat (53), píše Bild. Jeho i útočníka na mieste incidentu zadržala polícia.



Vyšetrovanie prípadu prevzalo oddelenie vrážd a pátra po možnom motíve, ako i príčine hádky medzi oboma mužmi. Nemecké médiá uviedli, že svoju úlohu s najväčšou pravdepodobnosťou zohral alkohol.



Národnosť mužov polícia doposiaľ bezprostredne nezverejnila, dodáva DPA.