HÁDKA V KRČME: Muž zabil jedného človeka, ďalších dvoch vážne zranil

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Polícia zatkla 41-ročného muža, ktorý k útoku údajne použil nôž.

Autor TASR
Berlín 10. augusta (TASR) - Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.

Polícia zatkla 41-ročného muža, ktorý k útoku údajne použil nôž. Prípad úrady vyšetrujú ako vraždu. Incident sa stal v krčme na centrálnom námestí Geldernu v sobotu okolo 21.00 h. Oblasť je pre verejnosť uzavretá.

Podrobnosti o zosnulej obeti a zranených neboli bezprostredne zverejnené, pretože o incidente ešte neboli informovaní ich príbuzní. Polícia uviedla, že je priskoro na určenie motívu a dodala, že na mieste boli svedkovia, ktorých v súčasnosti vypočúva.
