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Hádzali kamene na vojakov: Polícia ich zadržala
K podobnému útoku došlo aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo.
Autor TASR
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Madrid 29. augusta (TASR) - Polícia v španielskej exkláve Ceuta v sobotu zadržala štyroch Maročanov za hádzanie kameňov na hliadku španielskych vojakov, z ktorých jeden spadol a zranil sa pri prenasledovaní páchateľov, uviedol hovorca polície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K podobnému útoku došlo aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a štyria migranti. Podľa tamojších médií následne jedenásť zo zadržaných osôb deportovali do Maroka.
Ceuta podľa AFP zostáva pre Španielsko zdrojom napätia - z politického i bezpečnostného hľadiska -, pričom dôvodom sú udalosti z konca júla, keď najmenej 72.000 ľudí prekročilo hranicu z Maroka. Väčšina z nich odišla z Ceuty, no naďalej tam zostalo tisíce osôb. Tamojší obyvatelia žiadajú odchod týchto migrantov a vo štvrtok sa dostali do stretov s políciou, čo vyvolalo reakciu od španielskej vlády, ktorá vyzvala na zachovanie pokoja.
Madrid hľadá spôsoby, ako znížiť počet migrantov zostávajúcich v Ceute bez porušenia právnych predpisov Európskej únie a medzinárodných právnych predpisov o azyle a migrácii.
Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v sobotu na sieti X uviedol, že Španielsko v tejto súvislosti požiadalo o pomoc Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Europol a Agentúru Európskej únie pre azyl (EUAA).
„Už pracujeme na tejto žiadosti a rýchlo v tejto veci rozhodneme,“ tvrdí Brunner, ktorý označil situáciu v Ceute za náročnú. Prioritou podľa jeho slov zostáva zabezpečiť rýchly návrat osôb, ktoré sú v Ceute nelegálne.
K podobnému útoku došlo aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a štyria migranti. Podľa tamojších médií následne jedenásť zo zadržaných osôb deportovali do Maroka.
Ceuta podľa AFP zostáva pre Španielsko zdrojom napätia - z politického i bezpečnostného hľadiska -, pričom dôvodom sú udalosti z konca júla, keď najmenej 72.000 ľudí prekročilo hranicu z Maroka. Väčšina z nich odišla z Ceuty, no naďalej tam zostalo tisíce osôb. Tamojší obyvatelia žiadajú odchod týchto migrantov a vo štvrtok sa dostali do stretov s políciou, čo vyvolalo reakciu od španielskej vlády, ktorá vyzvala na zachovanie pokoja.
Madrid hľadá spôsoby, ako znížiť počet migrantov zostávajúcich v Ceute bez porušenia právnych predpisov Európskej únie a medzinárodných právnych predpisov o azyle a migrácii.
Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v sobotu na sieti X uviedol, že Španielsko v tejto súvislosti požiadalo o pomoc Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Europol a Agentúru Európskej únie pre azyl (EUAA).
„Už pracujeme na tejto žiadosti a rýchlo v tejto veci rozhodneme,“ tvrdí Brunner, ktorý označil situáciu v Ceute za náročnú. Prioritou podľa jeho slov zostáva zabezpečiť rýchly návrat osôb, ktoré sú v Ceute nelegálne.