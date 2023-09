Hadžijev: Azerbajdžan podporuje normalizáciu vzťahov s Arménskom

Baku 20. septembra (TASR) — Azerbajdžan plánuje nenásilnú "reintegráciu" Arménov žijúcich v separatistickom regióne Náhorný Karabach a podporuje normalizáciu vzťahov s Arménskom. Povedal to v stredu poradca arménskeho prezidenta pre zahraničnú politiku Hikmet Hadžijev, informuje agentúra AFP.



Baku je podľa Hadžijeva "pripravené" na rozhovory so separatistami, ktoré sa majú uskutočniť vo štvrtok v azerbajdžanskom meste Jevlach. Mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady OSN o Náhornom Karabachu však nepovažuje za potrebné, keďže sa v stredu podarilo dosiahnuť prímerie, pre ktoré by to bolo "kontraproduktívne a škodlivé".



Azerbajdžan umožní jednotkám karabašských separatistov "bezpečne" opustiť región, čo je súčasťou dohody o prímerí. Hadžijev zdôraznil, že všetky kroky Baku boli "koordinované" s ruským mierovým kontingentom.



Azerbajdžan v utorok spustil v Náhornom Karabachu pozemnú "protiteroristickú" vojenskú operáciu, ktorej cieľom malo byť "nastolenie ústavného poriadku". Podľa arménskych zdrojov prišlo počas nej o život viac než 30 ľudí a 200 utrpelo zranenia.



Po dohode o prímerí v Náhornom Karabachu súhlasili predstavitelia medzinárodne neuznanej Republiky Arcach, čo je arménsky názov tohto odštiepeneckého regiónu, so stretnutím s azerbajdžanskou stranou v meste Jevlach, uviedla v stredu arménska tlačová agentúra Armenpress.