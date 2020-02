Haftar: Na prímerie sa musia stiahnuť tureckí a sýrski žoldnieri

Moskva 21. februára (TASR) - Poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý sa usiluje zvrhnúť medzinárodne uznanú líbyjskú vládu, je pripravený súhlasiť s prímerím v prípade, ak z Líbye odídu tureckí aj sýrski žoldnieri. Požaduje tiež, aby Ankara prestala dodávať zbrane vláde v Tripolise. Haftar sa takto vyjadril v piatkovom rozhovore pre ruskú agentúru RIA Novosti.



"Prímerie (by bolo) dôsledkom splnenia viacerých podmienok... stiahnutia sýrskych a tureckých žoldnierov, ukončenie dodávok tureckých zbraní do Tripolisu a likvidácia teroristických skupín (v Tripolise)," povedal Haftar v rozhovore, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Vo švajčiarskej Ženeve momentálne pokračujú v piatok rozhovory o prímerí v Líbyi sprostredkované OSN. Rozhovory v utorok nakrátko pozastavila medzinárodne uznaná líbyjská vláda so sídlom Tripolise. Urobila tak po utorkovom raketovom útoku Haftarových síl na prístav v hlavnom meste Tripolis. OSN však už vo štvrtok oznámila, že sa rozhovory obnovili.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti. V posledných mesiacoch eskalovali boje medzi medzinárodne uznanou vládou v Tripolise a jednotkami veliteľa Chalífu Haftara, podporujúceho konkurenčnú vládu na východe Líbye.



Medzinárodne uznaná vláda premiéra Fájiza Sarrádža kontroluje už len líbyjskú metropolu Tripolis a malú časť územia na západe krajiny. Od apríla 2019 čelí ofenzíve Haftara, ktorý sa snaží dobyť Tripolis. Haftarom podporovaná vláda so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí.