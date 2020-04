Haftarove sily súhlasili s humanitárnym prímerím počas ramadánu

Káhira 30. apríla (TASR) - Líbyjská národná armáda (LNA), ktorá sa snaží dobyť hlavné mesto krajiny Tripolis, v stredu oznámila, že súhlasila s humanitárnym prímerím počas posvätného mesiaca ramadán, informovala agentúra AP.



Hovorca LNA na tlačovej konferencii oznámil, že LNA zastavila všetky vojenské operácie na území Líbye v reakcii na požiadavky medzinárodného spoločenstva o uzavretie humanitárneho prímeria, aby sa úrady mohli sústrediť na boj s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Medzinárodne uznaná vláda so sídlom v Tripolise sa k prímeriu bezprostredne nevyjadrila.



Líbya má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe, ktorú podporuje veliteľ LNA - poľný maršal Chalífa Haftar.



Haftar vlani v apríli nariadil svojim silám ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v rámci ktorej už obsadili veľké časti Líbye.



Násilie sa v posledných týždňoch vystupňovalo a obe bojujúce strany sa navzájom obviňujú z útokov na oblasti obývané civilistami, pripomína AP. Násilie a zhoršujúca sa humanitárna situácia v krajine sa podľa vyjadrení OSN rovná vojnovým zločinom.



Úradujúca osobitná vyslankyňa OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová v utorok požiadala počas ramadánu o humanitárne prímerie, ktoré by mohlo viesť k trvalému prímeriu.



Haftar predtým oznámil ukončenie platnosti schírátskej dohody o spoločnej vláde, ktorú súperiace líbyjské frakcie uzavreli v roku 2015 v marockom Schíráte po mesiacoch rokovaní sprostredkovaných OSN. Podľa Haftara táto politická dohoda "krajinu zničila a patrí už do "temnej minulosti".



Líbya zaznamenala viac ako 60 prípadov nákazy koronavírusom a chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahli dve osoby.