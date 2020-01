Haftarove sily vyhlásili na popud Ruska a Turecka prímerie

Benghází 12. januára (TASR) - Prímerie v Líbyi s platnosťou od polnoci zo soboty na nedeľu vyhlásili v reakcii na výzvy Moskvy i Ankary ozbrojené sily poľného maršala Chalífu Haftara.



Ak by však druhá strana pokoj zbraní porušila, dala Haftarova Líbyjská národná armáda (LNA) v krátkom vyhlásení najavo, že jej odpoveď bude rázna a tvrdá, píše agentúra AFP.



Haftarove jednotky zvádzajú boj s líbyjskou vládou v Tripolise, ktorá je oficiálne uznávaná Organizáciou Spojených národov a na jej čele stojí Fájiz Sarrádž.



O dobytie hlavného líbyjského mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.



Vládu sídliacu v Tripolise podporujú Turecko, Taliansko či Katar. Východná tobrucká vláda má zase podporu Egypta, Francúzska, Ruska, ale aj Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu režimu dlhodobého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti.