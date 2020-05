V Holandsku protestovali proti názvu nemeckého mierového inštitútu

Haag 28. mája (TASR) – Viac ako 250 vedcov a umelcov dnes protestovalo v holandskom Haagu proti plánovanému pomenovaniu mierového inštitútu v nemeckom meste Osnabrück po zosnulom právnikovi z obdobia nacistického režimu, informovala agentúra DPA.



Nemecká vláda sľúbila finančnú podporu na zriadenie tohto inštitútu. Podľa demonštrantov by to však nemala urobiť v prípade, ak bude inštitút niesť meno osnabrückého právnika Hansa Georga Calmeyera. Ten počas nemeckej okupácie Holandska v období druhej svetovej vojny rozhodoval o židovskom, respektívne árijskom pôvode obyvateľov.



Účastníci pripravili petíciu adresovanú nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ktorú plánovali vo štvrtok odovzdať nemeckému veľvyslancovi v Haagu.



Medzi signatármi petície sú aj medzinárodní historici, holandskí politici, umelci, ľudia, čo prežili holokaust a predstavitelia židovskej obce.



"Pre príbuzných zavraždených židov by bolo neúnosné, ak by bol inštitút pomenovaný po Calmeyerovi," povedal jeden z iniciátorov demonštrácie novinár Hans Knoops.



Právnik Calmeyer v približne 2500 prípadoch rozhodol, že daná osoba mala árijský pôvod, čím týchto ľudí zachránil pred deportáciou a zrejme aj smrťou. Kritici však tvrdia, že takisto odmietol žiadosti najmenej 1500 ľudí, z ktorých mnohí boli neskôr zavraždení nacistickým režimom.



Calmeyer zomrel v roku 1972, uvádza na svojej webovej stránke denník Süddeutsche Zeitung. Komisia pôsobiaca pri jeruzalemskom pamätníku Jad va-šem mu v roku 1992 posmrtne udelila ocenenie Spravodliví medzi národmi.



Signatári petície však píšu, že sa Calmeyer "aktívne podieľal na vyhubení najmenej 104 000 Židov žijúcich v Holandsku" a preto nemôže byť bez výhrad označený za hrdinu.