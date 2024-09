Hagari: Hizballáh v utorok vypálil na Izrael približne 300 rakiet

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Libanonské hnutie Hizballáh v utorok vypálilo na Izrael približne 300 rakiet, zranenia utrpelo šesť civilistov a vojakov. Uviedol to hovorca izraelskej armády Daniel Hagari, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Najnovšia eskalácia bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zvýšila obavy z rozšírenia konfliktu do širšieho regiónu a destabilizácie Blízkeho východu.



O aktuálnej situácii v Libanone bude v stredu rokovať Bezpečnostná rada OSN, oznámilo v utorok Slovinsko, ktoré v súčasnosti predsedá tomuto orgánu OSN. Na mimoriadnom zasadnutí vystúpi aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Izrael sa podľa Hagariho snaží, aby bola operácia proti libanonskému hnutiu Hizballáh čo najkratšia, no je pripravený na to, že si vyžiada čas, napísala agentúra Reuters.



"Budeme pokračovať v ukazovaní toho, čo Hizballáh robil za posledných 20 rokov pri rozsiahlom projekte, v rámci ktorého premenil tisíce civilných domov v južnom Libanone, a nielen v južnom Libanone, na teroristické základne a zmenil južný Libanon na bojovú zónu," povedal Hagari. Zároveň ukázal video z útoku na dom, v ktorom boli ukryté odpaľovacie zariadenia.