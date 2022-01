Hahn: EK môže zmraziť eurofondy Maďarsku a Poľsku

Brusel 25. januára (TASR) - Európska komisia (EK) by mohla navrhnúť zmrazenie európskych fondov pre Poľsko a Maďarsko z dôvodu porušovania zásad právneho štátu ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia 3. apríla. Uviedol to v utorok eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Hahn dostal od novinárov otázku, kedy by eurokomisia proti obom krajinám mohla aktivovať nový mechanizmus umožňujúci pozastaviť vyplácanie eurofondov v prípade nerešpektovania zásad právneho štátu. Komisár uviedol, že exekutíva EÚ musí konať v súlade s pravidlami a usmerneniami a nemôže sa riadiť dátumami volieb.



Súdny dvor EÚ, ktorý na podnet Budapešti a Varšavy skúma zákonnosť nového mechanizmu podmienenosti, v utorok oznámil, že vydá rozsudky týkajúce sa tohto sporu 16. februára, teda v dostatočnom predstihu pred voľbami v Maďarsku. Ak súd dá za pravdu eurokomisii, tá bude mať dosť času na to, aby nový nástroj použila ešte v priebehu marca.



Generálny advokát Súdneho dvora minulý týždeň skonštatoval, že mechanizmus podmienenosti je v súlade so zákonom a žaloby Maďarska a Poľska sú neodôvodnené.



Poľsko a Maďarsko na čele s konzervatívnymi vládami sú inštitúciami EÚ kritizované za porušovanie zásad právneho štátu a európskych hodnôt obmedzovaním práv osôb z komunity LGBTI, za sporné reformy súdnictva a spochybňovanie nadradenosti európskeho práva – a v prípade Maďarska aj za niektoré kroky v oblasti migrácie.



Európska komisia proti obom krajinám vedie niekoľko žalôb a právnych konaní pre porušenie európskej legislatívy. Z rovnakých dôvodov exekutíva EÚ zatiaľ neschválila národné plány obnovy, ktoré maďarská a poľská vláda doručili do Bruselu ešte vlani v lete.



Budapešť a Varšava na druhej strane obviňujú Európsku komisiu a Súdny dvor EÚ z uplatňovania dvojakého metra a zneužívania právomocí, ktoré podľa nich nie sú upravené zmluvami o fungovaní EÚ.



Hahn spresnil, že do termínu, ktorý EK stanovila pre Poľsko (24. január) na poskytnutie vysvetlení otázok týkajúcich sa nezávislosti súdnictva a zrušenia disciplinárneho senátu na Najvyššom súde, nezaslala Varšava očakávané odpovede. Eurokomisia preto pošle do Varšavy list s oficiálnym upozornením. Komisár zároveň poukázal, že v utorok uplynie aj termín, ktorý EK poskytla Maďarsku na vysvetlenie problémov súvisiacich s konfliktom záujmov a zadávaním verejných zákaziek.



Ak Európska komisia nebude spokojná s odpoveďami Varšavy a Budapešti, alebo ak tieto odpovede nedostane, tak v priebehu jedného mesiaca pripraví návrh na zmrazenie európskych fondov pridelených Poľsku a Maďarsku. Na odobrenie návrhu EK bude stačiť kvalifikovaná väčšina hlasov členských štátov EÚ.