Haiti chce v auguste 2026 usporiadať prvé voľby po desiatich rokoch
Dočasná volebná rada spresnila, že prvé kolo volieb plánuje na august a druhé na december budúceho roka.
Autor TASR
Port-au-Prince 3. decembra (TASR) - Prechodné vládne orgány ostrovného štátu Haiti v stredu oznámili, že prvé voľby po takmer desiatich rokoch sa v tejto karibskej krajine uskutočnia v auguste 2026. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dočasná volebná rada - orgán, ktorý vydal výnos o vypísaní parlamentných a prezidentských volieb a je zodpovedný za ich organizáciu - upozornila, že nevyhnutným predpokladom pre hlasovanie je obnovenie bezpečnosti na celom Haiti, ktoré je destabilizované činnosťou zločineckých gangov.
Dočasná volebná rada spresnila, že prvé kolo volieb plánuje na august a druhé na december budúceho roka. Pripustila súčasne, že násilnosti páchané gangmi by mohli tieto termíny oddialiť.
Haiti, najchudobnejšia krajina v Amerike, už dlho sužuje politická a bezpečnostná kríza. Situácia sa tam zhoršila začiatkom roka 2024, keď ozbrojené gangy, ktoré stále kontrolujú veľkú časť hlavného mesta Port-au-Prince, donútili vtedajšieho premiéra Ariela Henryho, aby odstúpil.
Na Haiti sa voľby nekonali od októbra 2016. Posledný zvolený prezident, Jovenel Moise, bol zavraždený v júli 2021.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení privítalo vypísanie volieb na Haiti a vyzvalo tamojších politických lídrov, občiansku spoločnosť a medzinárodné spoločenstvo, aby „podporili obnovenie politickej stability na Haiti“.
Americký rezort diplomacie pripomenul, že 9. decembra sa v New Yorku uskutoční konferencia s cieľom „vygenerovať príspevky pre jednotky na potlačenie gangov“.
AFP pripomenula, že OSN v roku 2023 schválila nadnárodnú bezpečnostnú misiu, ktorá mala pomôcť preťaženej haitskej polícii reagovať na gangy. Nedostatočne vybavenie a financovanie tejto jednotky spôsobilo, že nedosiahla uspokojivé výsledky. Koncom septembra Bezpečnostná rada OSN schválila transformáciu tejto misie na robustnejšie sily určené na zásah proti gangom.
Haiti v súčasnosti spravuje dočasný vládnuci orgán - prechodná prezidentská rada -, ktorej mandát vyprší vo februári 2026. Jej predseda Laurent Saint-Cyr ocenil prijatie výnosu o voľbách a zdôraznil, že rozhodnutie „konečne ponúka haitskému ľudu možnosť slobodne a zodpovedne si vybrať tých, ktorí by ho mali viesť...a vrátiť Haiti späť na cestu k demokratickej legitimite a stabilite.“
Zločinecké gangy spôsobili na Haiti chronickú nestabilitu, prakticky denne tam dochádza k vraždám, znásilňovaniu, rabovaniu a únosom. OSN v októbri informovala, že od začiatku roka 2022 bolo na Haiti v dôsledku ozbrojeného násilia zabitých viac ako 16.000 ľudí.
