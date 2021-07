Dočasný premiér Haiti Claude Joseph odstúpi z funkcie

Port-au-Prince 19. júla (TASR) - Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph, ktorý sa funkcie ujal po atentáte na prezidenta Jovenela Moisa, v pondelok pre denník The Washington Post uviedol, že sa vzdá postu premiéra. V tejto funkcii by ho mal nahradiť Ariel Henry, informovala agentúra AP.



Henry a Joseph súperili o pozíciu dočasného premiéra Haiti od zavraždenia Moisa. Prezident totiž dva dni pred smrťou určil za nového predsedu haitskej vlády Henryho. Po Moisovej smrti sa však tejto funkcie ujal Joseph, ktorý tvrdil, že Henryho za premiéra ešte oficiálne nevymenovali, preto podľa neho nemal nárok zastávať funkciu dočasného predsedu vlády. Joseph, pôvodne haitský minister zahraničných vecí, pôsobil vo funkcii dočasného premiéra už od apríla, keď na poste premiéra nahradil Josepha Joutha, ktorý odstúpil.



Haitský minister pre voľby Mathiasa Pierra uviedol, že po tom, ako sa novým premiérom stane Ariel Henry, sa Joseph vráti k svojej pôvodnej funkcii ministra zahraničných vecí, píše CNN.



Jovenel Moise (53) sa stal obeťou atentátu 7. júla. Podľa haitských úradov vtrhlo do jeho domu 28-členné komando zahraničných, prevažne kolumbijských žoldnierov, ktorí strieľali na prezidenta a jeho manželku. Tú neskôr s vážnymi zraneniami letecky prepravili do nemocnice v Miami.



Zavraždený prezident bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na odstúpenie v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.