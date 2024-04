Gangy na Haiti vyplienili národnú knižnicu

Port-au-Prince 4. apríla (TASR) - Ozbrojené gangy, ktoré terorizujú haitské hlavné mesto Port-au-Prince, v stredu vyplienili Národnú knižnicu. UNESCO tiež odsúdilo viaceré devastujúce útoky na vzdelávacie a umelecké inštitúcie v meste, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Riaditeľ knižnice, Dangelo Neard, povedal, že história Haiti ako druhej najstaršej republiky na západnej pologuli bola vystavená nebezpečenstvu.



"Naše zbierky sú ohrozené. Niektoré vzácne dokumenty majú viac ako 200 rokov a sú dôležité pre naše národné dedičstvo. Hrozí, že ich gangstri spália či inak zničia," dodal. Lúpežníci podľa jeho slov ukradli z knižnice nábytok a zničili generátor.



Násilie v Port-au-Prince sa opätovne začalo v pondelok po niekoľkých dňoch relatívneho pokoja. Minulý týždeň sa odohrali útoky na univerzity Ecole Normale Superieure a Národnú školu umenia.



Obe zohrávajú v krajine dôležitú úlohu. Ecole Normale Superieure je podľa UNESCO jedným z pilierov vzdelávacieho systému ako najstaršia pedagogická inštitúcia.



Podľa humanitárnej kancelárie OSN boli minulý týždeň vyrabované dve zdravotnícke zariadenia a 10 lekární. Zvyšné nemocnice čelia narastajúcej záťaži.



Kriminálne skupiny kontrolujú väčšinu hlavného mesta a časti vidieka. Situácia na Haiti sa vyostrila vo februári, keď kriminálne gangy napadli štátne inštitúcie ako väznice či policajné stanice. Ich cieľom bolo vypudiť premiéra Ariela Henryho, ktorý sa dostal k moci v roku 2021 po vražde prezidenta Jovenela Moiseho.



Premiérovi zabránili v návrate zo zahraničnej cesty a Henry následne odstúpil. Jeho vládu vystrieda prechodná prezidentská rada, ktorú však zatiaľ neustanovili. Člen rady Leslie Voltaire očakáva, že bude vytvorená do štvrtku a nový premiér by mal byť zvolený do týždňa.