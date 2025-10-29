< sekcia Zahraničie
Haiti hlási po hurikáne najmenej desať obetí záplav
Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že na Kube a Bahamách treba očakávať silný vietor a prívalové dažde.
Autor TASR
Havana 29. októbra (TASR) - Záplavy spôsobené výdatnými dažďami, ktoré sprevádzajú hurikán Melissa, si v karibskom ostrovnom štáte Haiti vyžiadali už najmenej desať obetí na životoch, informovala v stredu agentúra AFP. Z jej správy čerpala TASR.
Rieka La Digue v pobrežnom meste Petit-Goâve na juhu Haiti sa vyliala z koryta, pričom zmietla niekoľko ľudí, uviedla radnica mesta a miestne zdravotnícke orgány. Nateraz sa podarilo nájsť viac ako desať tiel. Pátranie po nezvestných pokračuje.
Vláda na Haiti nariadila, aby úrady, školy a firmy zostali v stredu zatvorené. Vláda apelovala na verejnosť, aby dodržiavala pokyny úradov a zostala ostražitá.
Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že na Kube a Bahamách treba očakávať silný vietor a prívalové dažde.
Hurikán v stredu ráno pred očakávaným presunom nad Kubu zoslabol na hurikán tretej kategórie podľa päťstupňovej stupnice. Rýchlosť vetra dosahovala 195 kilometrov za hodinu, keď okraje hurikánu podľa NHC zasiahli južné pobrežie Kuby približne 32 kilometrov od mesta Chivirico.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu okolo poludnia (SEČ) informoval, že hurikán na Kube spôsobil veľké škody. Zlé počasie hlásia aj z tých kubánskych provincií, ktoré hurikán priamo nezasiahol - napr. v Santa Lucíi a Bayame, odkiaľ hlásia záplavy.
Prezident vyzval obyvateľstvo Kuby na ostražitosť. Ešte predtým, ako hurikán zasiahol jej pobrežie, úrady nariadili evakuáciu viac ako 700.000 ľudí. Viaceré regióny na východe a v strede ostrova pozastavili výučbu v školách už v pondelok.
Situáciu v Karibiku v súvislosti s hurikánom Melissa sleduje aj pápež Lev XIV., ktorý na stredajšej generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne uistil verejnosť, že sa „modlí za tých, ktorí prišli o život, za tých, ktorí boli nútení utiecť, i za tých, ktorí v očakávaní búrky prežívajú hodiny úzkosti a obáv,“ informoval spravodajský web Vatican News.
Rieka La Digue v pobrežnom meste Petit-Goâve na juhu Haiti sa vyliala z koryta, pričom zmietla niekoľko ľudí, uviedla radnica mesta a miestne zdravotnícke orgány. Nateraz sa podarilo nájsť viac ako desať tiel. Pátranie po nezvestných pokračuje.
Vláda na Haiti nariadila, aby úrady, školy a firmy zostali v stredu zatvorené. Vláda apelovala na verejnosť, aby dodržiavala pokyny úradov a zostala ostražitá.
Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo, že na Kube a Bahamách treba očakávať silný vietor a prívalové dažde.
Hurikán v stredu ráno pred očakávaným presunom nad Kubu zoslabol na hurikán tretej kategórie podľa päťstupňovej stupnice. Rýchlosť vetra dosahovala 195 kilometrov za hodinu, keď okraje hurikánu podľa NHC zasiahli južné pobrežie Kuby približne 32 kilometrov od mesta Chivirico.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu okolo poludnia (SEČ) informoval, že hurikán na Kube spôsobil veľké škody. Zlé počasie hlásia aj z tých kubánskych provincií, ktoré hurikán priamo nezasiahol - napr. v Santa Lucíi a Bayame, odkiaľ hlásia záplavy.
Prezident vyzval obyvateľstvo Kuby na ostražitosť. Ešte predtým, ako hurikán zasiahol jej pobrežie, úrady nariadili evakuáciu viac ako 700.000 ľudí. Viaceré regióny na východe a v strede ostrova pozastavili výučbu v školách už v pondelok.
Situáciu v Karibiku v súvislosti s hurikánom Melissa sleduje aj pápež Lev XIV., ktorý na stredajšej generálnej audiencii na Námestí svätého Petra vo Vatikáne uistil verejnosť, že sa „modlí za tých, ktorí prišli o život, za tých, ktorí boli nútení utiecť, i za tých, ktorí v očakávaní búrky prežívajú hodiny úzkosti a obáv,“ informoval spravodajský web Vatican News.