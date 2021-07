Manželka zavraždeného prezidenta prehovorila prvýkrát od atentátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Port-au-Prince 10. júla (TASR) - Manželka zavraždeného haitského prezidenta Jovenela Moisa v sobotu prvýkrát od atentátu verejne prehovorila. Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter zverejnila hlasovú správu nahranú v kreolčine, haitskom úradnom jazyku, z ktorej citovala agentúra DPA.Martine Moiseová sa v nej poďakovala bohu za to, že je nažive. Uviedla však, že žoldnieri jej v jedinom okamihu vzali manžela, s ktorým strávila 25 rokov. Zavraždili ho, lebo bojoval za cesty, vodu a elektrinu a ústavné referendum v krajiny, povedala. Ďalší žoldnieri chcú teraz podľa jej slov zabiť myšlienky a sny jej manžela. V správe žiadala, aby to ľudia nedopustili, a nenechali prezidenta takto zomrieť po druhý raz.Zvukový záznam má dve minúty a dvadsať sekúnd a na konci je náhle prerušený. Na Twitteri ho najskôr zverejnil hovorca haitskej vlády. Kde záznam vznikol, zrejmé nie je, píše DPA.Haitského prezidenta Moisa (53) zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph povedal, že prezidenta usmrtilo "" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády hovorili niektorí členovia komanda po anglicky a španielsky.Prezidentovu manželku Martine previezli so strelnými zraneniami do Miami v USA. Podľa úradov utrpela vážne zranenia, neskôr však informovali, že jej stav je stabilizovaný.Pri útoku neutrpela podľa medializovaných správ zranenia nijaká ďalšia osoba. Podľa novín Le Nouvelliste bola v rezidencii aj dcéra prezidentského páru, ktorá sa však počas atentátu ukryla v bratovej izbe.Podľa haitskej polície spáchalo atentát na prezidenta dovedna 28 ľudí, zahraničných žoldnierov, ktorí sa vydávali za amerických protidrogových agentov. Išlo 26 Kolumbijčanov a dvoch Američanov s haitským pôvodom, spresnila polícia. Dosiaľ zatkla polícia 20 z týchto podozrivých osôb a ďalšie tri usmrtila. Kolumbia identifikovala 13 z týchto osôb ako bývalých príslušníkov svojej armády.Moise bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na odstúpenie v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.