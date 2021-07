Haitská polícia zadržala po atentáte podozrivého s politickými cieľmi

Port-au-Prince 12. júla (TASR) – Haitská polícia v nedeľu oznámila, že zadržala haitského občana, ktorý "mal politické ciele" pri najímaní ozbrojencov, ktorí zavraždili prezidenta Jovenela Moisa. Informovala o tom agentúra AFP.



„Je to osoba, ktorá vstúpila na Haiti súkromným lietadlom s politickými cieľmi," uviedol šéf polície Léon Charles. Podľa jeho slov dorazil Christian Emmanuel Sanon (63) do ostrovnej krajiny v júni v sprievode viacerých Kolumbijčanov.



„Potom sa misia zmenila," priblížil Charles s vysvetlením, že pôvodným zámerom bolo Moisa zadržať, pričom operácia bola uskutočnená z územia Haiti.



Od stredajšieho atentátu zadržali v prípade 18 kolumbijských občanov. Podozriví pri vypočúvaní povedali, že Sanon najal 26 členov tímu prostredníctvom venezuelskej bezpečnostnej firmy CTU, sídliacej na Floride.



Charles dodal, že jeden z podozrivých po atentáte telefonoval práve Sanonovi a ten kontaktoval ďalších dvoch ľudí, ktorých vyšetrovatelia pokladajú za organizátorov atentátu. Ich totožnosť nespresnil.



Podľa haitských úradov vtrhlo v noci na stredu do domu Moisovej rodiny 28-členné komando zahraničných žoldnierov, ktorí strieľali na prezidenta a jeho manželku Martine. Tú neskôr s vážnymi zraneniami letecky prepravili do nemocnice v Miami.



So šéfom haitskej polície i miestnymi politikmi sa v nedeľu po príchode do krajiny stretla delegácia z USA, zložená z pracovníkov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstiev zahraničných vecí a spravodlivosti, Rady pre národnú bezpečnosť a ministerstva vnútornej bezpečnosti.