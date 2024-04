Port-au-Prince 25. apríla (TASR) - Haitský premiér Ariel Henry odstúpil z funkcie, oznámila vo štvrtok jeho kancelária. Otvoril tak cestu k sformovaniu novej vlády v karibskej krajine, ktorú sužuje násilie gangov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Henry predložil svoju rezignáciu v liste datovanom na stredu 24. apríla v americkom Los Angeles a jeho kancelária ho zverejnila vo štvrtok. V rovnaký deň bola do úradu uvedená dočasná prezidentská rada, ktorá má vybrať nového premiéra a vládny kabinet.



Henry v liste uviedol, že jeho vláda "slúžila národu v ťažkých časoch". Členovia jeho kabinetu vybrali za dočasného premiéra ministra financií Patricka Boisverta. Bezprostredne nebolo jasné, kedy dočasná prezidentská rada predstaví svojho vlastného premiéra.



Mandát deväťčlennej prezidentskej rady vyprší 7. februára 2026 a nie je možné ho obnoviť. Práve vtedy by mal byť vymenovaný nový haitský prezident. Očakáva sa, že rada pomôže novému kabinetu vypracovať vládny program a má tiež vymenovať dočasnú volebnú komisiu, ktorej sformovanie je podmienkou na usporiadanie volieb. Okrem toho by mala vytvoriť aj bezpečnostnú radu na Haiti.



Prezidentská rada bola vymenovaná viac ako mesiac po tom, čo karibskí lídri oznámili jej sformovanie po mimoriadnom stretnutí, ktoré bolo zvolané v dôsledku krízy na Haiti. Henry v rámci tejto dohody sľúbil rezignáciu po ustanovení prezidentskej rady a výbere nového premiéra.



Na Haiti sa niekoľko rokov zhoršuje násilie ozbrojených gangov. Situácia eskalovala koncom februára, keď gangy koordinovane zaútočili v hlavnom meste Port-au-Prince a okolí proti policajným staniciam, nemocniciam aj medzinárodnému letisku, ktoré je od začiatku marca zatvorené. Vtrhli aj do dvoch najväčších haitských väzníc, odkiaľ utieklo vyše 4000 väzňov.



Od januára do marca zomrelo alebo utrpelo zranenia v dôsledku násilia gangov vyše 2500 ľudí. To je o 53 percent viac v porovnaní s poslednými troma mesiacmi roku 2023.



Situácia eskalovala počas Henryho návštevy v Keni, kde sa pokúšal zaistiť, že tento africký štát bude viesť medzinárodnú bezpečnostnú misiu na Haiti zameranú na boj proti ozbrojeným gangom. Henry sa odvtedy nedokáže vrátiť späť do svojej vlasti.