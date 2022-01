Haiti privítalo rok 2022 násilím; premiér musel utiecť

Port-au-Prince 3. januára (TASR) - Haiti privítalo rok 2022 násilím. Premiér Ariel Henry utiekol z mesta Gonaives po prestrelke medzi svojimi bezpečnostnými silami a ozbrojenou skupinou, ktorá predsedu vlády varovala, aby nevkročil do mesta. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Médiá v Haitskej republike, ktorá leží v Karibskom mori, uviedli, že jeden človek zahynul a dvaja ďalší utrpeli zranenia pri streľbe, ktorá sa odohrala vo chvíli, keď Henry a ďalší v sobotu vychádzali z katedrály v Gonaives, kde sa zúčastnili na omši na oslavu nezávislosti Haiti od Francúzska. Henry tak nemohol predniesť svoj prejav podľa plánu a opustil mesto.



Hovorca haitskej polície v pondelok pre AP povedal, že polícia už oblasť zabezpečila.



Incident je novou ranou pre Henryho krehký dočasný režim, ktorý zápasí s prehlbujúcou sa chudobou a prudkým nárastom násilia gangov v čase, keď sa snaží vytvoriť koalíciu, ktorá by mu pomohla riadiť krajinu po atentáte na prezidenta Jovenela Moisa zo 7. júla. Všeobecné voľby sú naplánované na polovicu roka 2022.



Henry v nedeľu na Twitteri napísal: "Našimi nepriateľmi, nepriateľmi haitského ľudu, sú dnes teroristi, ktorí neváhajú použiť násilie na zabíjanie ľudí alebo na únosy, aby im vzali slobodu, znásilňovali ich. A robia to všetko pre peniaze."



Henry sa zaviazal zakročiť proti gangom, ktoré úrady obviňujú z nárastu únosov aj blokovania terminálov na distribúciu benzínu, čo v posledných mesiacoch spôsobilo vážny nedostatok pohonných hmôt a podnietilo USA a Kanadu, aby vyzvali svojich občanov na opustenie Haiti.