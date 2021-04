Na Haiti uniesli piatich katolíckych kňazov a dve mníšky

Port-au-Prince 12. apríla (TASR) - Piatich katolíckych kňazov a dve mníšky uniesli v nedeľu na Haiti. Sú medzi nimi aj dvaja občania Francúzska, oznámila konferencia biskupov karibského ostrovného štátu, ktorý sužujú nepokoje. Informácie priniesla agentúra AFP.



Skupinu siedmich osôb uniesli dopoludnia miestneho času v Croix-des-Bouquets severovýchodne od hlavného mesta Port-au-Prince, keď cestovali na uvedenie nového farára do úradu, povedal hovorca Konferencie biskupov Haiti pre AFP. Únoscovia podľa neho žiadajú za ich prepustenie milión dolárov.



K uneseným patria francúzsky kňaz a mníška, zvyšok skupiny tvorili haitskí občania. Haitské úrady podozrievajú z tohto činu ozbrojený gang 400 Mawozo, ktorý je aktívny v únosoch, uviedol policajný zdroj.



Únosy s cieľom získať výkupné sú v uplynulých mesiacoch oblasti haitskej metropoly i iných provinciách krajiny čoraz častejšie, čo poukazuje na rastúci vplyv ozbrojených skupín, približuje AFP.



V marci haitská vláda vyhlásila mesačný núdzový stav v oblastiach ovládaných gangmi, ktoré sa podľa výnosu k únosom otvorene priznávajú, pričom rabujú verejný i súkromný majetok a dostávajú sa do zrážok so štátnymi bezpečnostnými silami. Toto násilie a politická nestabilita viedli k protestom obyvateľov.



Najchudobnejšia americká krajina je tiež už mesiace v politickej kríze. Prezident Jovenel Moise tvrdí, že jeho funkčné obdobie trvá do 7. februára 2022, podľa iných sa však už skončilo 7. februára tohto roka. Moise totiž zvíťazil vo voľbách, ktoré boli anulované pre podvody, a následne aj pri hlasovaní o rok neskôr.



Haiti je okrem toho bez parlamentu a Moise vládne dekrétmi, čo zvyšuje nedôveru voči nemu. Napriek problematickej situácii vyhlásil, že plánuje na jún vyhlásiť ústavné referendum.