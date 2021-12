Výbuch cisterny na Haiti: Tragédia odhalila slabé zdravotníctvo

Na snímke stojí hasič pred pozostatkami cisterny, v meste Cap-Haitien na Haiti, v utorok 14. decembra 2021. Foto: TASR / AP

Na archívnej snímke zo 14. decembra 2021 sa žena rozhliada medzi pozostatkami domu po výbuchu cisterny, v meste Cap-Haitien na Haiti. Foto: TASR/AP

Port-au-Prince 21. decembra (TASR) - Počet obetí minulotýždňového výbuchu cisterny s benzínom na Haiti sa zvýšil na 90 po tom, čo medzitým zraneniam podľahla viac než desiatka ľudí. Uviedol to v pondelok Patrick Almonor, zástupca starostu mesta Cap-Haitien, v ktorom sa k tragédia odohrala. Informáciu priniesla agentúra AFP.Podľa Almonora sa počet obetí môže ešte zvýšiť, keďže v nemocniciach sa nachádza niekoľko ťažko zranených ľudí.V utorok prebehne v mestskej katedrále národný smútočný obrad za 25 obetí explózie. Väčšinu obetí pochovali krátko po výbuchu v masovom hrobe.K tragédii došlo po tom, ako vodič kamiónu s cisternou stratil kontrolu nad vozidlom a havaroval. Vytekajúci benzín prilákal dav okoloidúcich, ktorí sa snažili si z neho nabrať. Následný výbuch mal tragické následky.uviedol Almonor.Na 11-miliónovom Haiti sužovanom prírodnými katastrofami a politickou nestabilitou žije podľa Svetovej banky viac ako 60 percent obyvateľov pod hranicou chudoby.Tragédia tiež poukázala na slabé haitské zdravotníctvo. Jediné zdravotné centrum špecializujúce sa na starostlivosť o ťažké popáleniny v krajine riadia Lekári bez hraníc. To sa však nachádza v hlavnom meste Port-au-Prince, ktoré je od miesta výbuchu vzdialené 200 kilometrov. Do Cap-Haitien odtiaľ vyslali tím špecialistov.