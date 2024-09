Haiti vytvorilo radu, ktorej má zorganizovať prvé voľby po 10 rokoch

Port-au-Prince 19. septembra (TASR) - Haitská vláda v stredu vytvorila dočasnú volebnú radu, čo predstavuje prvý krok k uskutočneniu volieb do roku 2026. Voľby sa v tomto karibskom ostrovnom štáte spustošenom násilnosťami gangov naposledy konali v roku 2016. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Haiti nemá funkčný parlament a od atentátu na prezidenta Jovénela Moisea v roku 2021 ani hlavu štátu. Po odstúpení premiéra Ariela Henryho koncom apríla prevzala moc deväťčlenná prechodná vládna rada, ktorej úlohou je zorganizovať voľby. Spravovanie krajiny by mala odovzdať novej vláde a novému prezidentovi najneskôr 7. februára 2026.



Vo volebnej rade zriadenej prechodnou vládnou radou je sedem predstaviteľov, ktorí zastupujú náboženské skupiny, novinárov, poľnohospodárov a odbory, uviedla kancelária premiéra Garryho Conilla. Neobsadené sú ešte dve miesta, jedno pre ľudskoprávne organizácie a druhé pre organizácie na ochranu práv žien. Volebná rada má za úlohu stanoviť právny ráme na konanie volieb a následne ich naplánovať.



Predchádzajúca volebná rada bola rozpustená v roku 2021 za vlády premiéra Henryho.



Ozbrojené gangy podľa Reuters kontrolujú približne 80 percent haitského hlavného mesta Port-au-Prince a väčšiny ostatných častí krajiny. Podľa odhadov OSN je už viac ako 360.000 ľudí na Haiti vysídlených, väčšinou z hlavného mesta Port-au-Prince.



Útoky sa začali 29. februára, keď ozbrojenci ovládli policajné stanice, spustili paľbu na letisko v Port-au-Prince a vtrhli do dvoch najväčších haitských väzníc, pričom oslobodili viac ako 4000 väzňov. Odvtedy gangy útočia na predtým pokojné komunity, zanechávajúc tisíce ľudí bez domova.