Z vraždy haitského prezidenta je obžalovaná jeho vdova aj expremiér

Port-au-Prince 20. februára (TASR) - Sudca vyšetrujúci zavraždenie haitského prezidenta Jovenela Moisa v júli 2021 vydal v pondelok záverečnú správu, v ktorej žaluje za atentát okrem iných vdovu po prezidentovi Martine Moisovú, expremiéra Clauda Josepha a bývalého šéfa haitskej štátnej polície Léona Charlesa. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Charles, ktorý teraz slúži ako stály zástupca Haiti pri Organizácii amerických štátov, čelí najzávažnejším obvineniam: z vraždy, pokusu o vraždu, vlastnenia a nezákonného nosenia zbraní, zo sprisahania proti vnútornej bezpečnosti štátu a zo spolčovania so zločincami.



Vdova Moisová a expremiér Joseph sú obvinení zo spolupáchateľstva a spolčovania so zločincami.



Očakáva sa, že zistenia sudcu ešte viac destabilizujú krajinu, ktorá už aj tak zápasí s vlnou násilia gangov a spamätáva sa z nedávnych násilných protestov žiadajúcich odstúpenie premiéra Ariela Henryho.



Celkovo bolo v 122-stranovej správe zverejnenej v pondelok obžalovaných takmer 50 podozrivých.



Ďalších 11 podozrivých bolo vydaných do USA a obvinených z vraždy, pričom traja z nich už boli odsúdení.



Prokuratúra v USA označila atentát za sprisahanie zosnované na Haiti a v americkom štáte Florida, keď boli najatí žoldnieri, aby Moisa uniesli alebo zabili. V čase vraždy 7. júla 2021 v jeho súkromnom sídle neďaleko haitského hlavného mesta Port-au-Prince mal 53 rokov.