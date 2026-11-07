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Haiti: Zomrel jeden z popredných vodcov gangov v krajine
Niektorí Haiťania vyjadrili podporu nasadeniu salvádorských jednotiek a nekompromisnému prístupu salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho voči gangom.
Autor TASR
Port-au-Prince 7. novembra (TASR) - Boj za oslobodenie Haiti spod nadvlády banditov pokračuje, vyhlásil v piatok premiér krajiny Alix Didier Fils-Aimé na platforme X v reakcii na smrť Mathiasa Saintila, vodcu gangu Boston. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa správy haitskej ľudskoprávnej organizácie RNDDH utrpel Saintil vo štvrtok večer vážne poranenia brucha pri útoku dronom v štvrti Boston na okraji Port-au-Prince, kde viedol rovnomenný gang. Vodca gangu zomrel o deň neskôr počas liečby.
Agentúra uvádza, že Santilova smrť predstavuje jednu z najväčších strát pre vedenie haitských gangov od roku 2024. Došlo k tomu počas intenzívnej bezpečnostnej operácie, na ktorej sa podieľajú haitské orgány a jednotky zo Salvádoru.
Od októbra sa na Haiti nachádza približne 2000 salvádorských vojakov v rámci misie na záchranu štyroch vojakov slúžiacich v jednotkách podporovaných OSN, ktorí sú nezvestní od 18. októbra. Osoby zmizli, keď útočníci prepadli ich obrnené vozidlo pri návrate na základňu z trhu neďaleko hlavného mesta.
Niektorí Haiťania vyjadrili podporu nasadeniu salvádorských jednotiek a nekompromisnému prístupu salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho voči gangom. V piatok sa v niektorých častiach krajiny dokonca konali demonštrácie na podporu Bukeleho.
Podľa správy haitskej ľudskoprávnej organizácie RNDDH utrpel Saintil vo štvrtok večer vážne poranenia brucha pri útoku dronom v štvrti Boston na okraji Port-au-Prince, kde viedol rovnomenný gang. Vodca gangu zomrel o deň neskôr počas liečby.
Agentúra uvádza, že Santilova smrť predstavuje jednu z najväčších strát pre vedenie haitských gangov od roku 2024. Došlo k tomu počas intenzívnej bezpečnostnej operácie, na ktorej sa podieľajú haitské orgány a jednotky zo Salvádoru.
Od októbra sa na Haiti nachádza približne 2000 salvádorských vojakov v rámci misie na záchranu štyroch vojakov slúžiacich v jednotkách podporovaných OSN, ktorí sú nezvestní od 18. októbra. Osoby zmizli, keď útočníci prepadli ich obrnené vozidlo pri návrate na základňu z trhu neďaleko hlavného mesta.
Niektorí Haiťania vyjadrili podporu nasadeniu salvádorských jednotiek a nekompromisnému prístupu salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho voči gangom. V piatok sa v niektorých častiach krajiny dokonca konali demonštrácie na podporu Bukeleho.