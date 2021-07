Haitská polícia zastrelila štyroch podozrivých z vraždy prezidenta

Port-au-Prince 8. júla (TASR) - Haitská polícia zastrelila štyroch ľudí podozrivých z vraždy prezidenta Jovenela Moiseho a dvoch ďalších zadržala. Informovali o tom agentúry DPA a AP vo štvrtok.



Bližšie informácie o vypátraní útočníkov polícia zatiaľ nezverejnila.



Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do miestnej nemocnice.