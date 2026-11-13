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Haitské sily vyhnali gangy z národného štadióna
Haitská polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že spolu so súkromnou bezpečnostnou skupinou Task Force pôsobiacou v službách vlády, prevzala plnú kontrolu nad areálom Štadiónu Silvia Catora.
Autor TASR
Port-au-Prince 13. novembra (TASR) - Haitské bezpečnostné zložky vo štvrtok prevzali kontrolu nad národným futbalovým štadiónom v hlavnom meste Port-au-Prince, ktorý dva roky kontrolovali miestne gangy. Obsadenie štadióna prinútilo haitský futbalový tím hrať kvalifikáciu na majstrovstvá sveta na holandskom karibskom ostrove Curacao. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Haitská polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že spolu so súkromnou bezpečnostnou skupinou Task Force pôsobiacou v službách vlády, prevzala „plnú kontrolu“ nad areálom Štadiónu Silvia Catora. Následne ho prenechali salvádorským vojakom.
Obsadenie štadióna je súčasťou operácie na oslobodenie unesených príslušníkov zahraničných jednotiek zo Salvadoru, v rámci ktorej salvádorský prezident Nayib Bukele do Haiti nasadil ďalších približne 2000 vojakov svojej krajiny. Na štadióne si Salvádorčania zriadia operačnú základňu, aby mohli postúpiť hlbšie do územia pod kontrolou gangov.
Bukele uviedol, že jeho vojaci čoskoro spustia ofenzívu a vyzval členov gangov, aby opustili túto oblasť. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať a bojovať proti našim silám, budú musieť čeliť dôsledkom,“ uviedol v haitskej kreolčine v príspevku na sieti X.
Salvádorský prezident je vo svojej krajine mimoriadne populárny pre úspešné potláčanie organizovanej kriminality. Od konca októbra vyslal na Haiti viac ako 2000 vojakov v reakcii na nezvestnosť štyroch salvádorských príslušníkov medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina vyslaných salvádorských vojakov však nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o mandáte a pravidlách ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že majú nájsť nezvestných mužov, neskôr naznačil, že budú likvidovať vplyvné haitské gangy.
Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny na svete a dlhodobo sa zmieta v ekonomickom aj politickom chaose. Nemá prezidenta, plnohodnotne fungujúci parlament ani legálne zvolenú vládu a veľké časti krajiny vrátane väčšiny hlavného mesta kontrolujú kriminálne gangy. Haiti má celosvetovo jednu z najvyšších mier vrážd a situácia zostáva kritická.
Násilnosti gangov nedokázali zastaviť ani Medzinárodné sily vedené Keňou, ktorých úlohou bolo podporovať miestnu políciu. Jednotky s mandátom OSN sa následne transformovali na GSF a dostali širší mandát na boj proti ozbrojeným skupinám. Podľa plánu majú mať 5500 uniformovaných a 50 civilných pracovníkov, misia však zápasí s nedostatkom finančných príspevkov.
Haitská polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že spolu so súkromnou bezpečnostnou skupinou Task Force pôsobiacou v službách vlády, prevzala „plnú kontrolu“ nad areálom Štadiónu Silvia Catora. Následne ho prenechali salvádorským vojakom.
Obsadenie štadióna je súčasťou operácie na oslobodenie unesených príslušníkov zahraničných jednotiek zo Salvadoru, v rámci ktorej salvádorský prezident Nayib Bukele do Haiti nasadil ďalších približne 2000 vojakov svojej krajiny. Na štadióne si Salvádorčania zriadia operačnú základňu, aby mohli postúpiť hlbšie do územia pod kontrolou gangov.
Bukele uviedol, že jeho vojaci čoskoro spustia ofenzívu a vyzval členov gangov, aby opustili túto oblasť. „Tí, ktorí sa rozhodnú zostať a bojovať proti našim silám, budú musieť čeliť dôsledkom,“ uviedol v haitskej kreolčine v príspevku na sieti X.
Salvádorský prezident je vo svojej krajine mimoriadne populárny pre úspešné potláčanie organizovanej kriminality. Od konca októbra vyslal na Haiti viac ako 2000 vojakov v reakcii na nezvestnosť štyroch salvádorských príslušníkov medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina vyslaných salvádorských vojakov však nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o mandáte a pravidlách ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že majú nájsť nezvestných mužov, neskôr naznačil, že budú likvidovať vplyvné haitské gangy.
Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny na svete a dlhodobo sa zmieta v ekonomickom aj politickom chaose. Nemá prezidenta, plnohodnotne fungujúci parlament ani legálne zvolenú vládu a veľké časti krajiny vrátane väčšiny hlavného mesta kontrolujú kriminálne gangy. Haiti má celosvetovo jednu z najvyšších mier vrážd a situácia zostáva kritická.
Násilnosti gangov nedokázali zastaviť ani Medzinárodné sily vedené Keňou, ktorých úlohou bolo podporovať miestnu políciu. Jednotky s mandátom OSN sa následne transformovali na GSF a dostali širší mandát na boj proti ozbrojeným skupinám. Podľa plánu majú mať 5500 uniformovaných a 50 civilných pracovníkov, misia však zápasí s nedostatkom finančných príspevkov.