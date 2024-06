Haitského premiéra hospitalizovali, údajne pre ťažkosti s dýchaním

Port-Au-Prince 9. júna (TASR) - Dočasného haitského premiéra Garryho Conilleho v sobotu večer hospitalizovali v nemocnici v hlavnom meste Port-au-Prince. Podľa miestnych médií sú dôvodom hospitalizácie ťažkosti s dýchaním, premiér je však v stabilizovanom stave, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



O prevezení do nemocnice pôvodne informoval člen prechodnej vládnej rady na Haiti Louis Gérald Gilles, neposkytol však žiadne bližšie podrobnosti.



Nemenovaná osoba blízka Conillemu uviedla, že bola s predsedom vlády v čase, keď začal mať problémy s dýchaním. Spravodajcovia agentúry AP videli do nemocnice v metropole vchádzať vysokopostavených predstaviteľov vrátane šéfa haitskej polície Frantza Elbého a zástupcu Detského fondu OSN (UNICEF) na Haiti Bruna Maesa.



Bezprostredne nebolo jasné, prečo Conilleho (58) hospitalizovali. Viacero haitských médií však informovalo, že sa to týkalo dýchacích ťažkostí. Rádio Metronome vo svojej správe uviedlo, že jeho stav bol stabilizovaný.



Do funkcie dočasného premiéra ho vymenovali nedávno - 28. mája. Jednu vládu už krátko viedol pred vyše desiatimi rokmi, teraz má však za úlohu nastoliť v krajine poriadok a získať späť kontrolu od gangov, ktoré od februára spôsobujú chaos a páchajú násilie.



Na Haiti pricestoval 1. júna, až donedávna pracoval mimo krajiny ako regionálny šéf UNICEF-u pre Latinskú Ameriku a Karibik - post, ktorý zastával od januára 2023.